Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla farklı unvanlarda toplam 26 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Başvurular yalnızca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak.

ANKARA (İGFA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, çeşitli kadrolarda istihdam edilmek üzere toplam 26 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular, yalnızca İŞKUR'un e-Şube sistemi ve İŞKUR hizmet merkezleri üzerinden kabul edilecek.

Alım kapsamında 7 Deniz Trafik Operatörü (Türk Boğazları), 11 mühendis, 1 mimar, 3 tekniker ve 3 büro personeli (memur) istihdam edilecek. Kadroların büyük bölümü İstanbul'da görev yapacak. Ayrıca Çanakkale, İzmir, Mersin ve Samsun'da da mühendis kadroları için alım gerçekleştirilecek.

Mühendis, mimar, tekniker ve büro personeli kadrolarında adaylardan KPSS puanı istenirken, Deniz Trafik Operatörü alımında ise yeterli başvuru sağlanamaması nedeniyle bu kez KPSS şartı aranmayacak. Bu kadroya başvuracak adayların denizcilik alanında lisans mezunu olmaları, Uzakyol Kaptanı yeterlilik belgesine ve en az bir yıl deniz hizmeti tecrübesine sahip bulunmaları gerekiyor. Ayrıca İngilizce yeterliliği de istenen şartlar arasında yer alıyor.

Mühendis ve mimar kadrolarında ilgili lisans bölümlerinden mezun olma, bazı branşlarda mesleki deneyim, teknik programları kullanabilme ve 36 yaşından gün almamış olma şartı aranıyor. Tekniker ve büro personeli alımlarında ise ön lisans mezuniyeti, KPSSP93 puanı ve ilan edilen diğer özel koşullar geçerli olacak.

Başvuruların ardından adaylar sözlü veya yazılı-sözlü sınava alınacak. Sınavlarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün görevleri ve mesleki bilgi konularından değerlendirme yapılacak. KPSS şartı bulunan kadrolarda başarı puanı, KPSS ile sözlü sınav puanının ortalaması alınarak belirlenecek.

Kurum, başvuruların yalnızca İŞKUR üzerinden yapılacağını hatırlatırken, alım sürecine ilişkin tüm duyuruların kendi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini bildirdi.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde adaylar görevlerine başlayabilecek.