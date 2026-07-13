Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyon kapsamında 968 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Gürlek, 'Hiçbir terör örgütünün devletimizin bekasına kastetmesine izin vermeyeceğiz' dedi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik Türkiye genelinde geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonun 968 şüpheliyi kapsadığını belirten Gürlek, FETÖ ile mücadelenin ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle sürdüğünü vurguladı.

Açıklamasında, devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde hareket ettiğini ifade eden Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin mücadeleye güç kattığını belirterek desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. Terör örgütleriyle mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini kaydeden Bakan Gürlek, 'Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda güçlü Türkiye yürüyüşümüz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, paylaşımında ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne de değinerek, '15 Temmuz'u unutmadık. Vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız.' mesajını paylaştı.