Ülkenin kuzey kesimleri ile Toroslar çevresinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul ve Kocaeli dâhil birçok ilde hava aniden değişecek, diğer bölgelerde ise güneşli hava etkisini sürdürecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumuna ilişkin son tahminlerini açıkladı. Buna göre, Trakya, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İstanbul, Kocaeli, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Rüzgârın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.