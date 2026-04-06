İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir'de Tarihi Meslek Fabrikası binasına yönelik tahliye girişimi ve polis ablukasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tugay, söz konusu binanın yüzde 100 İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve dolayısıyla İzmir halkına ait olduğunu vurguladı.

Binanın sabah saatlerinde yüzlerce polis tarafından ablukaya alınmasını 'utanç verici' olarak nitelendiren Başkan Tugay, sürecin hukuksuz olduğunu ve konuyla ilgili açılan davanın devam ettiğini anımsatarak, tahliye girişiminin, devam eden yargı sürecine rağmen gerçekleştirilmeye çalışıldığını belirtti.

Başkan Tugay, açıklamasında binanın tarihsel sürecine de dikkat çekti.

Yapının başlangıçta özel girişimciler tarafından un fabrikası olarak inşa edildiğini, 1926 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu kararıyla kamulaştırılarak yerel yönetime devredildiğini ifade etti. Ayrıca 2007 yılında tapudaki şerhin kaldırılması için belediye tarafından ödeme yapıldığını ve binanın 2017 yılında restore edilerek 'Meslek Fabrikası' olarak hizmete açıldığını belirtti.

Yaşananlar dolayısıyla yurt dışı programını yarıda kesmek zorunda kaldığını da açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen 'Tek Sağlık Zirvesi' için bulunduğu Fransa'nın Lyon kentinden İzmir'e dönmek zorunda kaldığını aktardı. Başkan Tugay, 'Haklarımızın ve hukukun ayaklar altına alındığı bu zorbalığa karşı mücadele edeceğiz' diyerek, belediyenin ve İzmir halkının mülkü olduğunu vurguladığı binayı savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

