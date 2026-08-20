Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Türkiye'nin en büyük kent bostanında üretici kadınlarla bir araya gelerek ilk hasat ürünleriyle yapılan menemen şenliğine katıldı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 278 parselle Türkiye'nin en büyük kent bostanında üretici kadınlarla bir araya geldi. Doğanlar Mahallesi'ndeki kent bostanından elde edilen ilk hasat ürünleriyle pişirilen menemen, neşeli bir sofrada hep birlikte paylaşıldı. Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe ve Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Aydın'ın da katıldığı etkinliğe, mahalleli kadınlar ve çocukları yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin toplumsal dayanışma boyutuna dikkat çekerek şunları söyledi: 'Burası Türkiye'deki en büyük kent bostanı ve sizler bu büyük projenin en değerli ortaklarısınız. Birçok arkadaşımızın, muhtarlarımızın ve çalışanlarımızın burada büyük emeği var. Bu bostanın hayalini kurarken nihayetinde kadınlarımızla bir araya gelip bu sofrayı paylaşmayı çok istiyorduk. Şükürler olsun ki o günü gördük. Temel amacımız, sadece gıda desteği sağlamak değil, kadınlarımıza ve ailelerimize yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmaktı. Sosyalleşmek ve bu bereketi paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Hepinizin emeğine sağlık, bostanlarımız bereketli olsun.'

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR VE DEVAMLILIK VURGUSU

Doğanlar Mahallesi Muhtarı Eyüp Kocatepe, projenin zorlu ama başarıyla tamamlanan sürecine değinerek, 'Yoğun uğraşlar ve büyük emekler neticesinde Türkiye'nin en büyük kent bostanını mahallemize kazandırıldı. Muazzam bir etkinlik ve üretim alanı ortaya çıktı. Bu anlamda başta Belediye Başkanımız Ömer Eşki olmak üzere, tüm bürokratlarımıza ve belediye emekçilerimize mahallelerimiz adına teşekkür ediyor, bu tür nitelikli projelerin devamını diliyoruz' şeklinde konuştu.

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın ise Bornova Belediyesi'nin her alanda kendilerine destek olduğunu belirterek, 'Bornova Belediye Başkanımız Ömer Eşki'ye bizlere bu imkânı sunduğu için şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkür ederim. Belediye yönetimimizin her konuda yanımızda olduğunu hissetmek bizlere güven veriyor. Bu kurumsal iş birliği ve üretim odaklı çalışmaların artarak devam edeceğine inancımız tamdır' dedi.

Bornova Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Kent Bostanları, şehir hayatı içinde betonlaşmaya karşı sürdürülebilir tarımı ve üretimi desteklemeyi amaçlıyor. İlçe genelindeki 7 Kent Bostanı'nda vatandaşlara tahsis edilen parsellerde hem doğal ve yerel tohumlarla tarım yapılıyor hem de mahalle kültürünün canlanması sağlanıyor. Özellikle ev kadınları için hem ekonomik bir katkı hem de sosyal bir yaşam alanı sunan proje, kent içi dayanışmanın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.