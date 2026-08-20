Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı plajlarıyla vatandaşlara güvenli ve kaliteli deniz keyfi sunarken, düzenlediği etkinliklerle sahilleri çocukların neşesiyle buluşturuyor. Büyükşehir iştiraklerinden Belde A.Ş. tarafından yaz sezonunda gerçekleştirilen çocuk etkinliklerinin yeni adresi Cebeci sahili oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Cebeci sahilinde düzenlenen etkinlik, çocukların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Animatörlerin eşlik ettiği programda minikler müziğin ritmine danslarıyla eşlik ederken, sahnede düzenlenen oyun ve yarışmalarda da kıyasıya mücadele yaşandı.

Bilmecelerden genel kültür sorularına kadar farklı içeriklerle hazırlanan yarışmalar, çocuklara hem eğlenceli hem de hareketli anlar yaşattı.

YÜZLER GÜLDÜ, SAHİL RENKLENDİ

Etkinliğin ilgi gören bölümlerinden biri de pamuk şeker ikramı oldu. Miniklere pamuk şeker dağıtılırken yüz boyama etkinliğiyle çocukların yüzleri birbirinden renkli figürlerle süslendi.

Ailelerin de eşlik ettiği programda çocukların neşesi sahile yansıdı. Deniz molalarını oyun, müzik ve dansla birleştiren minikler, Cebeci'de unutulmaz bir yaz günü yaşadı.

EĞLENCE SAHİLLERDE DEVAM EDECEK

Belde A.Ş.'nin yaz döneminde işlettiği plajlarda düzenlediği çocuk etkinlikleri, Kumcağız'ın ardından Cebeci'de de devam etti. Cebeci'de minikler; müzik, dans, oyun, yarışma, yüz boyama ve pamuk şeker ikramıyla eğlence dolu bir gün yaşadı.

Tatilcilerin sahilde geçirdiği zamanı eğlenceli aktivitelerle zenginleştiren programlar, özellikle çocukların yaz tatiline renk kattı. Belde A.Ş., sezon boyunca farklı sahillerde gerçekleştireceği etkinliklerle ailelere deniz ve güneşin yanı sıra keyifli anılar biriktirebilecekleri özel anlar sunmayı sürdürecek.