Nurhan İÇMEZ / TOKAT HABER TOKAT (İGFA) - Kış ayları sağlık açısından oldukça önemli. Kışın metabolizmanızı hızlandırıp bağışıklığınızı güçlendirmek için neler yapmalısınız? Diyetisyen Kübra Selimoğlu'ndan sağlıklı beslenme ve yaşam önerileri...

1) Kilomuza Dikkat Etmeliyiz Kış aylarının gelmesiyle birlikte bireylerde yemek yemeye olan arzunun artması, paketli gıdaların daha cazip gelmesi ve evde geçirilen sürenin bir hayli artmasıyla iştah ve porsiyon kontrolü yapmak oldukça zor bir hale gelir. Bu süreçte bireylerin açlık süresine dikkat etmesi önemlidir. Kişi ne kadar uzun süre aç kalırsa, açlık süresinin sonunda alması gereken kalorinin çok daha fazlasını tüketme riski artar. Bu nedenle öğün sayısı artırılmalı, ana ve ara öğünler atlanmamalıdır. Beslenmede lifli gıdalara yer verilerek tokluk süresi uzatılmalıdır. Metabolizma hızının yavaşladığı bu günlerde, metabolizmayı hızlandırmak için günde 2 fincan yeşil çay tüketilmelidir

2) Bağışıklık Sistemini Korumak Kış aylarında hastalıklara yakalanma riskimiz oldukça fazladır. Grip ve soğuk algınlığından korunmak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bu açıdan posa, yani meyve-sebze tüketiminin artırılması çok önemlidir. Mevsim meyve ve sebzelerini tüketmek bağışıklık sistemini güçlendirmek için kritik bir rol oynar. Kış meyveleri olan mandalina, portakal, armut, nar, elma ve greyfurt bu süreçte mutlaka tüketilmelidir. C vitamini içeriği yüksek olan mandalina, greyfurt ve portakal bağışıklık sistemimizi güçlendirmede oldukça etkilidir. Antioksidan içeriği zengin olan nar ise A, C vitamini ve niasin içerir. Zengin vitamin ve mineral içeriğiyle kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerindendir. Ayrıca nar, bağışıklık sistemini güçlendirdiği için gribe karşı koruyucu olarak da tüketilebilir.

3) D Vitamini Kış aylarında yaz aylarına göre daha az güneş ışığı alırız. D vitamini kaynağı güneştir. Bu nedenle, kışın kan tahlili yaptırarak vücudumuzdaki D vitamini seviyesini kontrol etmeli ve eksiklik varsa takviye almalıyız.

4) Su Tüketimi Soğuk havalarda kişilerde su tüketimi azalmakta ve vücut için yeterli olan sıvı alınmamaktadır. Oysa metabolizmanın düzgün çalışması için yeterli miktarda su tüketimi çok önemlidir. Günlük 2-2,5 litre su içmeye özen göstermeliyiz.

5) Fiziksel Aktivite Kış aylarında çoğunlukla evde vakit geçirmek isteriz, bu da daha sedanter bir yaşam tarzına yönelmemize neden olur. Spora olan ilgimiz azalır ve "yaz gelsin başlarım" denir, ancak bu yapılan en büyük hatalardan biridir. Hem artan besin tüketimi hem de azalan fiziksel aktivite kilo alımını kaçınılmaz hale getirir. Bu yüzden gün içinde daha aktif olmaya çalışmalı ve 30-45 dakikalık kısa yürüyüşler yaparak hem kilo almamızı hem de metabolizma hızımızın düşmesini engellemeliyiz.



6) Uyku Düzeni Yeterince uyuyor muyuz? Kış aylarında günlerin kısalması ve gecelerin uzaması uyku düzenimizin bozulmasına neden olabilir. Sabahları havanın karanlık olmasıyla daha depresif ve karamsar hissedebilir, motivasyonumuzu kaybedebiliriz. Yetişkin bir bireyin günde minimum 6-8 saat uyuması gerekmektedir.

7) Yeterli Beslenme Yeterli ve dengeli beslenme her mevsimde olduğu gibi kış mevsiminde de oldukça önemlidir. Beslenmemizde her besin grubuna yeterince yer veriyor muyuz? Mevsim sebze ve meyvelerini tüketiyor muyuz? Bu soruları kendimize sormalıyız. Özellikle kış aylarında sağlıklı yağların tüketilmesi çok önemlidir. Omega 3’ten zengin somon ve orkinos gibi balıkları haftada 2-3 gün beslenmenize eklemek oldukça faydalıdır.