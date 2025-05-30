Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırtık Mezarlığı’nda gerçekleştirdiği kapsamlı çevre düzenleme çalışmaları kapsamında, yıllar içinde bozulan kaldırımları yenileyerek Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hizmetine sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla Kırtık Mezarlığı, daha düzenli bir çevreye kavuştu. Ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmesi amacıyla bazı çeşmelerin yerlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Mezarlıklar Bakım Onarım Şube Müdürü Fatih Uzun, “Kırtık Mezarlığı’mızda zamanla çatlayan, kırılan ve kullanılamaz hale gelen kaldırımları, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için yeniledik. 17 ilçe genelinde bulunan tüm mezarlıklarımızda 200 saha personelimizle bakım ve düzenleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” dedi.

Kaynak: igf