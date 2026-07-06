AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi, Salados ve Power App katkılarıyla TOSFED İstanbul Park'ta düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maxi ve süper grupta 23 otomobilin mücadele ettiği hafta sonunun, ilk gününde yağışlı hava resmi antrenmanlar ve sıralama turlarında sürücülere zorlu anlar yaşatırken, pazar günü güneşli havada koşulan iki yarış büyük çekişmeye sahne oldu.

Maxi grup ilk yarışta Sesa European GT Team adına yarışan Galip Atar birinciliği kazanırken, Texaco Team AMS'den Seda Kaçan Bakan ikinci ve aynı takımdan Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü sırada yer aldı. İkinci yarışın ilk turunda meydana gelen kazada 4 sporcu yarış dışı kalırken, start tekrarlandı. İlk yarışın birincisi Galip Atar'ın temas sonucu hasar alan ve lastiği patlayan otomobili yarışa devam edemezken,12 tur sonunda Texaco Team AMS pilotları podyuma çıkan isimler oldular. Seda Kaçan Bakan birinciliğe uzanırken, Umut Göktaş ikinci ve Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü olarak kupa kaldırdılar.

Super grupta ise Hyundai i20 N'ler arasındaki liderlik mücadelesi, heyecan dolu çekişmelere sahne oldu. Orçun İnce her iki yarışı da ilk sırada tamamlarken, ikincilik Team ADD pilotu Murat Gürakan'ın oldu. İlk yarışı İbrahim Özbıyık üçüncü tamamlarken, ikinci yarışta üçüncülük kürsüsüne çıkan sporcu Recep Çelikkanat oldu. Kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen yarışların takımlar birinciliğini Texaco Team AMS kazandı.

Pist sezonu 15-16 Ağustos tarihlerinde yine TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek üçüncü ayak ile devam edecek.