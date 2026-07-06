Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün (ÇESK) yüzme branşı sporcuları katıldıkları turnuvalarda başarıdan başarıya koşuyor. Son olarak Bolu'da düzenlenen bölge müsabakalarında, ÇESK sporcuları toplamda 25 madalya kazandı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova'ya spor kenti kimliği kazandıran ve Çayırovalı çocukların sporla buluşması için birçok çalışmayı ilçeye sunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yatırımları, meyvelerini vermeye devam ediyor. Katıldıkları her turnuvada adından söz ettiren ÇESK'in yüzme branşı sporcuları madalyaları topluyor.

Son olarak Bolu'da gerçekleştirilen bölge müsabakalarında yarışan ÇESK'in minik yüzücüleri, turnuva boyunca bireysel ve takım olarak toplamda 25 madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu 10-11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Bölge Şampiyonası'nda boy gösteren ÇESK'li yüzücüler, kürsüye adeta ambargo koydu.

ÇESK yüzücüsü Yağmur Yeyin, 4 farklı stilde ve mesafelerde; 50m kelebekte altın madalya, 50m serbestte altın madalya, 200m karışıkta gümüş madalya ve 100m kelebekte altın madalya alma başarısını gösterdi. Ömer Tuğra Pehlül ise, 100m sırtta altın madalya, 50m kelebekte gümüş madalya, 50m sırtta gümüş madalya ve 50m sırtta altın madalya aldı.

ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYALAR GELDİ

Bir diğer sporcu Hesna Zeren Turali, 100m kurbağada gümüş madalya, 200m sırtta altın madalya, 200m kurbağada bronz madalya ve 50m kurbağada da bronz madalyayı boynuna taktı. ÇESK yüzücüsü Ravza Sümeyye Kırval, 100m serbestte altın madalya, 50m kelebekte gümüş madalya, 50m serbestte altın madalya ve 200m karışıkta gümüş madalya alma başarısını gösterdi.

Ömür Aras Kaya, Ahmet Arda Ayhan ve Derin Karahan'ın bronz madalyalarla döndüğü turnuvada, takım yarışlarında ise ÇESK sporcuları 4x50 kız serbest bayrakta gümüş madalya, 4x100 kız serbest bayrakta gümüş madalya, 4x50 kız karışıkta gümüş madalya, 4x100 kız karışıkta gümüş madalya, 4x50 erkek serbest bayrakta bronz madalya, 4x50 erkek karışıkta bronz madalya, 4x100 kız karışıkta bronz madalya elde etti. Toplamda 8 altın, 8 gümüş, 9 bronz madalya ile yarışmaları 25 madalya ile kapatan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularının başarısı, ilçeye büyük bir sevinç yaşattı.