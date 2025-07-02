Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi Başpehlivan Orhan Okulu’yu, Antalya’nın meşhur lezzet üçlüsü şiş köfte, piyaz ve tahinli kabak tatlısıyla Edirne’ye uğurladı.ANTALYA (İGFA) - Edirne’de bu yıl 664’üncüsü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Muratpaşa Belediyespor, 2015 ve 2018 yıllarında Kırkpınar’da altın kemer kazanarak adını Türk güreş tarihine yazdıran başpehlivan Orhan Okulu’nun liderliğinde mücadele edecek. Kadroda ayrıca Furkan Durmuş Altın ve Kürşat Şevki Korkmaz da yer alıyor.

Kırkpınar öncesi hazırlıklarını Elmalı’da, antrenör Kemal Yılmaz yönetiminde gerçekleştiren ekip, Edirne yolculuğu öncesi Başkan Uysal’la, belediyenin Antalya Lokantası’nda bir araya geldi. Antalya’nın tescilli tatları eşliğinde gerçekleşen yemekte Başkan Uysal, sporculara başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı yemekte Başkan Uysal, Muratpaşa’nın ata sporu yağlı güreşe verdiği önemi vurguladı:

“Kırkpınar’da Orhan Okulu başpehlivanımızın liderliğinde çok iddialıyız. Kemal hocamızın bu yıl kadromuza kattığı Kürşat Şevki Korkmaz ve Furkan Durmuş Altın'la birlikte güçlü bir ekip kurduk. Mücadele edecek tüm sporcularımıza, hakemlerimize ve güreş camiamıza başarılar diliyorum. Antalya’mızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inancım tam. Altın kemeri yeniden Antalya’ya getireceğiz.”

Başpehlivan Orhan Okulu ise desteklerinden dolayı Başkan Uysal’a teşekkür ederek, “Hedefimiz net. Altın kemeri Muratpaşa’ya, Antalya’ya getireceğiz,” sözleriyle iddiasını yineledi.