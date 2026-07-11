665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Altın Kemeri yeniden Antalya'ya kazandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başpehlivanı Erkan Taş, Antalya'ya gelişinde coşkuyla karşılandı.

ANTALYA (İGFA) - Erkan Taş, Döşemealtı'ndan başlayan konvoy eşliğinde şehir turu atarak, halkı selamladı. Büyükşehir Belediyesi önünde başpehlivanı karşılayan Başkan Vekili Büşra Özdemir, 'Burası Antalya, biz pehlivanlar diyarıyız. Güreşin başkentiyiz. Güreşçilerimizin hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum' dedi.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de tarih yazan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün başpehlivanları ve ödül alan pehlivanlar için karşılama töreni düzenlendi.

Döşemealtı ilçesi girişinde güreşseverler tarafından coşkuyla karşılanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Kırkpınar Başpehlivanı Erkan Taş, otobüs üzerinden Antalya halkını selamladı. Vatandaşlar da evlerin balkonlarından, yol kenarından konvoy güzergahı boyunca güreşçileri taşıyan otobüse sevgi gösterilerinde bulundu. Antalyalıların alkışları eşliğinde konvoyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Erkan Taş ve diğer güreşçileri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir karşıladı. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene, CHP Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya, Aliye Coşar, Mustafa Erdem, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Kırkpınar Üçüncüsü Mustafa Taş, güreş ağaları, Büyükşehir Belediyesi sporcuları ile çok sayıda güreşsever katıldı.