Kazakistan'dan iki madalya ile dönen Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, başarısını Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la paylaştı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin spora yaptığı yatırımlar, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılarla taçlanıyor. Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün, 22-23 Haziran tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenen iki önemli turnuvada gösterdiği üstün performansla Türkiye ve Bursa'ya büyük gurur yaşattı. Altaic Championship Turnuvası'nı gümüş madalyayla tamamlayan Hatice Kübra İlgün, Kazakistan Open Turnuvası'nda ise şampiyonluğa uzanarak altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği derecelerle uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha kanıtlayan milli tekvandocu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları için de kritik öneme sahip puanlar kazandı.

SPORA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Türkiye ve Bursa'nın gurur olan Hatice Kübra İlgün, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret ederek madalya sevincini paylaştı. Başkan Oktay Yılmaz, makamında ağırladığı Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti. Yılmaz, 'Milli sporcumuzu ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarıyla hepimizin göğsünü kabartan Hatice Kübra İlgün'ün ülkemize yeni gururlar yaşatacağına inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizin sporla iç içe büyümesi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesi için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Spor Kenti Yıldırım' vizyonumuz doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecek' dedi. Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra olimpiyat madalyası da bulunan Hatice Kübra İlgün ise Bursa'yı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, desteklerinden dolayı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.