Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası başladı. Bugüne kadar FIBA 3x3 Lite Quest takvimindeki en yüksek uluslararası katılımlı organizasyonlardan biri olarak öne çıkan turnuvada, 32 takım ve 20'den fazla yabancı ekip üç gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde mücadele ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Spor A.Ş. tarafından düzenlenen FIBA 3x3 Lite Quest 2026 Turnuvası, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde basketbolseverleri dünyanın dört bir yanından gelen takımlarla buluşturuyor.

Kayseri, bugüne kadar FIBA 3x3 Lite Quest takvimi içerisinde gerçekleştirilen en yüksek uluslararası katılımlı organizasyonlardan birine ev sahipliği yapıyor. Toplam 32 takımın mücadele edeceği turnuvada 20'den fazla yabancı ekip yer alırken, birçok ülkeden A Milli Takım ve U23 Milli Takım oyuncuları, ulusal federasyonlar tarafından desteklenen elit ekipler ile FIBA 3x3 World Tour seviyesinde deneyime sahip profesyonel sporcular aynı sahada mücadele ediyor.

2029 Dünya Spor Başkenti vizyonu doğrultusunda uluslararası spor organizasyonlarını Kayseri'ye kazandırmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu önemli turnuva ile hem şehrin spor altyapısını hem de uluslararası organizasyon kabiliyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Turnuvanın ilk günü takım kayıtları, teknik toplantılar ve organizasyon açılışının ardından grup müsabakalarıyla başladı. Sabah saatlerinden itibaren büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmalar, gün boyunca basketbolseverlerden ilgi gördü. Organizasyon boyunca mücadele edecek takımlar, şampiyonluk için parkede ter dökerken, vatandaşlar da bu büyük heyecana ücretsiz olarak ortak olma fırsatı buluyor.

Organizasyonun ikinci gününde grup müsabakaları ve eleme turları oynanacak. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel ekiplerin mücadele edeceği karşılaşmalar, Kayseri'de uluslararası basketbol heyecanını zirveye taşıyacak.

12 Temmuz Pazar günü ise organizasyonun şampiyonu belli olacak. Yarı final, üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle FIBA 3x3 Lite Quest Kayseri 2026 tamamlanacak. Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan takım, FIBA 3x3 Sansar Challenger (Moğolistan) organizasyonuna katılma hakkı elde edecek.

Pazar günü saat 19.00'dan itibaren oynanacak yarı final ve final karşılaşmaları D-Smart ekranlarından canlı yayınlanacak ve gün içerisinde maç programının uygunluğuna göre Karizma Show gösterileri de sporseverlerle buluşacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası standartlarda gerçekleştirdiği organizasyonlarla şehrin spor turizmine katkı sunmayı, gençleri sporla buluşturmayı ve Kayseri'yi küresel spor organizasyonlarının önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi sürdürüyor.