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Paşabağı Spor Salonu'nda gerçekleşen kursta Karete eğitimi aldıklarını anlatan öğrenciler, kendilerine spor yapma imkanı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ettiler.

ŞANLIIRFA (İGFA) - 2026 Yaz Kurslarıyla binlerce kişiyi sporla buluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu kurslar sayesinde yetenekli çocukları keşfediyor. Karete kursuna katılan çocuklara dövüş ve savunma sanatı eğitimi öğretiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan Paşabağı Spor Salonu'nda 07-16 yaş arası çocuklar için düzenlenen Karete kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

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