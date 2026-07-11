Kayseri Talas Belediyespor Yaz Spor Okullarının açılışı coşkulu bir programla gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu'nun yanı sıra veliler ve minik sporcuların katılımıyla gerçekleşen açılış programı renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Yalçın'ın alana girmesiyle birlikte minik sporcuların oluşturduğu sevgi halesi görülmeye değerdi.

BAŞKAN YALÇIN'A TEŞEKKÜR

Programda ilk konuşmayı yapan Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu, futbol alt yaş kategorilerinde bir marka haline geldiklerini ifade ederek, 'Talas Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın'ın verdiği destekle futbol altyapısında çok önemli işlere imza atıyoruz. U14 ve U15 takımlarımız Türkiye Şampiyonu olarak bunu ispatlamış oldu. Bu başarıda yönetim, teknik heyet ve veli üçgeninin emeği var. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum' dedi.

YENİ YETENEKLER ÇIKACAK

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da futbolun günümüzde küresel bir aktör haline geldiğine dikkat çekerek, 'Bakın şimdi Dünya Kupası maçları oynanıyor ve tüm dünya oraya odaklanmış durumda. Biz de burada yeni yetenekler keşfederek kulüplerimize ve milli takımımıza kaynak oluşturuyoruz. U14 ve U15 kategorisinde gençlerimiz Türkiye Şampiyonu oldu. Buradan yetişen gençlerimiz şimdilerde Galatasaray'da, Trabzonspor'da, Kayserispor'da, Erciyes FK'da oynuyor. Sizin aranızdan da aynı başarıyı yakalayacaklar olacağına yürekten inanıyorum' diye konuştu.

'BİZE GÜVENEN VELİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Konuşmasında velilerin kendilerine duyduğu güvene de dikkat çeken Başkan Yalçın, 'Burada yüzlerce çocuğumuz bulunuyor. Yanlarında da anne babaları, kardeşleri var. Yani burada çok güzel bir aile ortamı var. Çocuklar bir disiplin altına girerek hem yaz tatillerini dolu geçirmiş olacaklar hem de yeteneklerini sergileyecekler. Ailelerimiz de bize güvenerek çocuklarını teslim ediyorlar. Çok güzel bir birliktelik içerisinde güzel işlere imza atıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyor, çocuklarımıza başarılar diliyorum' şeklinde sözlerini tamamladı.

Talas Belediyespor Yaz Spor Okullarına toplam