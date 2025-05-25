İş insanı ve 643. Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan, Selanik’te yaptığı konuşmada Enez-Kavala arasında RO-RO hattı kurulmasını önerdi. Proje, Türkiye-Yunanistan ticaretini ve turizmini canlandırmayı hedefliyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirneli iş insanı ve 643. Kırkpınar Ağası Mustafa Altunhan, Selanik’te düzenlenen bir toplantıda Türkiye ile Yunanistan arasında yeni bir ticari köprü önerisi sundu. “Enez-Kavala RORO hattı” projesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi amaçlandı.

Selanik, Atina ve Gümülcine başkonsoloslarının da katıldığı toplantıda konuşan Altunhan, Kavala Limanı’nın Yunan adalarına ve Avrupa’ya düzenli RO-RO seferleri yaptığını hatırlatarak, “Enez’den Kavala’ya bir hat açılırsa, Türk tırları Avrupa’ya kolayca ulaşabilir. Bu hat ticaretin yanı sıra turizme de büyük katkı sağlar” dedi.

80 MİL MESAFEYLE BÜYÜK FIRSAT

Enez ile Kavala arasındaki mesafenin sadece 80 mil olduğunu vurgulayan Altunhan, hattın devreye girmesiyle yerel ekonomilerin canlanacağını, limanların etkin kullanılacağını ve lojistik sektörünün yeni bir rota kazanacağını belirtti. Edirne Valisi Yunus Sezer’in de projeye destek verdiğini ifade etti.

GÖZLER YUNANİSTAN MAKAMLARINDA

Projenin hayata geçmesi için Yunanistan’ın vereceği yanıt bekleniyor.