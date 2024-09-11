Kırklareli TSO, Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Sınavı'nı gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezleri A.Ş. (MEYBEM) tarafından yürütülen “Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanlığı Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sınavı” 10 Eylül 2024 Salı günü

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Yazılı, Barış Otomotiv’de Uygulamalı olarak yapıldı.

Gerçekleştirilen sınavlarla ilgili olarak yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“TOBB MEYBEM Değerlendiricisi Kadir Gencol tarafından sınava giren adaylar; Motorlu Kara Taşıtı Satın Alma İşlemleri, Satın Alınan Araçları Satışa Hazırlama ve Satış İşlemlerini İçeren Yazılı Sınava tabi tutuldu. Yazılı sınavın ardından Barış Otomotiv’de Uygulamalı Sınav yapıldı. Gerçekleştirilen

sınavlarda bize fiziki yardım sağlayan Barış Otomotiv Sahibi Barış Özcücecik’e teşekkür ederiz.”

Kaynak: igf