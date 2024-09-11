Sabancı Holding iştiraki Çimsa, Türkiye ve İspanya’da yer alan entegre üretim tesisleriyle, dünyanın 70 ülkesine katma değerli yapı malzemeleri ürünleri tedarik ediyor.İSTANBUL (İGFA) - 500’ün üzerinde sektör profesyonelini bir araya getiren INTERCEM Fuarı, Türk Çimento iş birliğiyle İstanbul’da başladı.

12 Eylül'e kadar sürecek etkinlikte, son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası yatırımlarla, ‘küresel yapı malzemeleri şirketi’ vizyonunu pekiştiren Çimsa da INTERCEM Fuarı’na katılarak, Türkiye ve dünya pazarında yoğun ilgi gören ve fark yaratan gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerini sektör paydaşlarıyla paylaştı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, şirket olarak inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında küresel bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederken, “Küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda bir yandan üretim tesislerimizi dünyanın farklı coğrafyalarına yayarken, bir yandan da ürünlerimizi yeni pazarlara ve yeni müşterilerimize ulaştıracak bir dağıtım ağı kuruyoruz. Bu doğrultuda küresel ayak izimizi her geçen gün güçlendirirken, sürdürülebilirlik ve inovasyonun küresel ölçekteki en iyi örneklerini şirketimiz bünyesinde hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşım üzerine kurduğumuz şirket kültürü, sürekli gelişme, yenilenme, sektöre öncülük etme motivasyonumuzu artırıyor” dedi.