Yunanistan İçişleri Bakanlığı, Kamu Özel Mülkiyet Geliştirme Fonu (TAİPED) ve Makedonya – Trakya Bölgesel Yönetimi arasında imzalanan anlaşma ile projenin ilk adımı atıldığı öğrenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kapsamlı proje ile İpsala Sınır Kapısının karşısında kalan Yunanistan Kipi Kapısı Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından sağlanan 6 milyon euroluk finansman ile desteklenecek.

TAİPED, ihale sürecini yönetecek ve anlaşmaların uygulanmasını denetleyecek. Projenin yürütülmesi ise Makedonya-Trakya Bölgesel Yönetimi’nin sorumluluğunda olacak.

Projeye göre, sınır kapısındaki mevcut tesislerin ve altyapının mimari ve enerji verimliliği artırılacak.

Ayrıca yol ağının geliştirilmesi ve pasaport, gümrük, bitki sağlığı ve veterinerlik kontrolü alanlarında hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflendiği bildirildi.