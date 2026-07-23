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CHP Sözcüsü'nün açıklamaları, parti içi ve siyasi tartışmaların gündemindeki hazine yardımı konusuna ilişkin yeni bir polemik başlığı oluşturdu.

Sarı, açıklamasında CHP'yi bölme girişiminde bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin ekonomik sıkışıklığına destek arayışı olup olmadığını da sorguladı.

Bahçeli'nin 'etik' vurgusuna atıfta bulunan Sözcü Sarı, 'Kendisine şu soruları sormak gerekir: Aynı etik yaklaşımı neden İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde dile getirmediniz?' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP'nin alacağı hazine yardımına ilişkin değerlendirmelerine yanıt verdi.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hazine yardımıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, 'Aynı etik yaklaşımı İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde neden dile getirmediniz?' ifadelerini kullandı.

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