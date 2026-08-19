CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, 39 ilçe başkanıyla bir araya geldi. İstanbul genelinde kapı kapı, sokak sokak ve mahalle mahalle çalışma yürüteceklerini belirten Tekin, 'Bizim gündemimiz makamlar değil, milletimizin hayatıdır' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla bir araya gelerek önümüzdeki dönemde yürütülecek saha çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından açıklama yapan Tekin, siyasetin adresinin sokak, saha ve vatandaş olduğunu vurgulayarak, CHP teşkilatlarının önümüzdeki günlerde İstanbul'un farklı noktalarında yoğun bir çalışma yürüteceğini belirtti.

Tekin, 'Kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle milletimizle buluşacağız' mesajını vererek, vatandaşların gündemini doğrudan sahada dinleyeceklerini ifade etti.

'GÜNDEMİMİZ MAKAMLAR DEĞİL, MİLLETİMİZİN HAYATI'

Milletin gerçek gündeminden kopan siyaset anlayışına karşı sahada olacaklarını söyleyen Tekin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm için mücadele edeceklerini belirtti. Tekin, paylaşımında 'Sahadayız. Hazırız. Kararlıyız' ifadelerini kullanırken, CHP İstanbul teşkilatının önümüzdeki süreçte hane, sokak ve mahalle bazlı çalışmalarını yoğunlaştıracağının mesajını verdi.

Toplantıda İstanbul genelinde yürütülecek saha organizasyonları, mahalle bazlı çalışmalar ve vatandaşların ekonomik ve sosyal sorunlarına yönelik atılacak adımların da ele alındığı bildirildi.