CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanı'nın HPV aşısına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Erbay, HPV aşısının etkinliğine ilişkin bilimsel kanıtların bulunduğunu belirterek aşının ücretsiz ve eşit biçimde uygulanması çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HPV aşısına ilişkin açıklamalarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Erbay, Bakanın Türkiye'nin HPV profilinin farklı olduğu ve bazı bilim insanlarının aşıya gerek olmadığını savunduğu yönündeki değerlendirmelerini eleştirerek, dünyada HPV aşısının rahim ağzı kanseri ve HPV ile ilişkili hastalıkların önlenmesindeki etkisine ilişkin güçlü bilimsel kanıtlar bulunduğunu savundu.

HPV aşısının etkinliğinin artık yalnızca teorik bir tartışma olmadığını belirten Erbay, 2026 yılında The Lancet'te yayımlanan bir çalışmaya atıfta bulunarak yüksek HPV aşılama oranlarının rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerde belirgin azalmayla ilişkili olduğunu ifade etti.

'TARAMA VE AŞI BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL'

Erbay, Türkiye'nin HPV profilinin farklı olduğu yönündeki açıklamaya ilişkin, bu farklılığın HPV aşısını gereksiz kıldığını gösteren bilimsel çalışmanın kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi. HPV taramasının aşıya alternatif olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Erbay, taramanın kanseri erken aşamada yakalamayı amaçladığını, aşının ise HPV enfeksiyonunu ve buna bağlı kanser riskini azaltmayı hedeflediğini ifade etti.

Erbay, 'Bunlar birbirinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan koruyucu sağlık politikalarıdır' dedi.

'SAĞLIĞA ERİŞİMDE EŞİTSİZLİK OLUŞMAMALI'

HPV aşısı konusunda sağlık hizmetlerine erişimde eşitsizlik yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Erbay, aşının ücretli olması halinde ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocuklarını aşılatabileceğini, diğer ailelerin ise beklemek zorunda kalabileceğini savundu. Bunun çocukların kanserden korunma hakkının gelir düzeyine göre değişmesi anlamına geleceğini belirten Erbay, daha önce HPV aşısının ücretsiz uygulanacağı yönündeki açıklamaları da hatırlatarak uygulama takviminin belirsizliğini eleştirdi. CHP'li Erbay, TBMM'ye sunulan soru önergelerinde de HPV aşısına ilişkin gecikme ve uygulama takviminin gündeme getirildiğini söyledi.