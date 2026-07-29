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Yeni partiye katılımla ilgili yetkililerin gün içerisinde açıklama yapmasının beklendiği öğrenildi.

Yürüyüş sırasında 'Ekrem İmamoğlu' ve 'Özgür Özel' sloganları atan grup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan programını tamamladı.

DÜZCE (İGFA) - CHP Düzce İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen partililer, burada toplandıktan sonra sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, kent merkezindeki yürüyüşünü yeni partinin Düzce İl Başkanlığı binası önünde tamamladı.

Bahçeli'den CHP ve Yeni Parti mesajı... Siyasi rekabet husumete dönüşmemeli

CHP Düzce İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen partililer, sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

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