AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, üniversite tercih döneminde aday öğrencilere seslenerek Balıkesir Üniversitesi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni tercih edecek gençleri Balıkesir'e davet etti.

BALIKESİR (İGFA) - Üniversite tercihinin yalnızca bir bölüm veya okul seçmekten ibaret olmadığını belirten Canbey, aynı zamanda öğrencilerin yaşayacakları şehri ve geleceklerini de şekillendirecek önemli bir karar verdiklerini ifade etti.



Balıkesir'in güvenli yaşamı, öğrenci dostu yapısı ve yüksek yaşam kalitesiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Canbey, 'Gençlerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini de destekleyecek bir şehir olan Balıkesir, üniversite hayatı için önemli avantajlar sunuyor.' dedi.



Balıkesir Üniversitesi'nin köklü akademik birikimi ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin genç ve dinamik yapısının nitelikli eğitim imkânları sunduğunu belirten Canbey, her iki üniversitenin de güçlü akademik kadroları, modern kampüsleri ve zengin sosyal olanaklarıyla öğrencilerin geleceğine değer kattığını ifade etti.



İki denize kıyısı, Kaz Dağları'nın eşsiz doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleri, verimli toprakları ve misafirperver insanlarıyla Balıkesir'in öğrenciler için ideal bir şehir olduğuna dikkat çeken Canbey, tercih yapacak gençlere şu çağrıda bulundu:



'Tercih döneminde rotanızı geleceğe güvenle çevirmek istiyorsanız, Balıkesir Üniversitesi'ni ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ni mutlaka listenize alın. Güçlü eğitim altyapısı, güvenli şehir yaşamı ve sunduğu sosyal imkânlarla Balıkesir, üniversite hayatınızı en güzel şekilde yaşayabileceğiniz şehirlerden biridir.'



Canbey, açıklamasının sonunda tercih yapacak tüm adaylara başarı dileklerini ileterek, 'Genç kardeşlerimizin gönüllerindeki üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyor, hepsini güzel şehrimiz Balıkesir'de görmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum.' ifadelerini kullandı.