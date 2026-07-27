MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan gelişmeler ve Yeni Parti'nin kuruluşuna ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi rekabetin kişisel hesaplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hukuki haklarına ve Özgür Özel'in siyasi konumuna saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmeler ile Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bahçeli, Türk siyasetinin köklü devlet geleneği ve demokratik tecrübeyle şekillendiğini belirterek, hiçbir parti içi mücadelenin ya da siyasi çekişmenin Türkiye'nin ortak geleceğinden daha önemli olmadığını vurguladı.

CHP'nin Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğuna işaret eden Bahçeli, MHP ile CHP arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunsa da bunun demokrasinin doğal bir sonucu olduğunu ifade etti. Farklı siyasi görüşlerin demokratik hayatın zenginliği olduğunu belirten Bahçeli, siyasi rekabetin düşmanlığa dönüştürülmemesi gerektiğini kaydetti. Açıklamasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da değinen Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun uğradığını düşündüğü haksızlıkları dile getirmesinin ve hukuki yollara başvurmasının en doğal hakkı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyasına dönüşmesini doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, geçmişte yaşanan kırgınlıkların bugünün siyasetini belirlememesi gerektiğini dile getirdi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi emeğine de vurgu yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'in siyasi kişiliğinin günlük tartışmaların yıpratıcı etkisine maruz bırakılmasını istemediklerini belirtti. Kılıçdaroğlu'nun haklarına gösterilen hukuki saygının, Özel'in genel başkanlık makamı ve siyasi mücadelesi için de geçerli olması gerektiğini ifade etti. Bahçeli, CHP ile Yeni Parti arasında yaşanan tartışmaların Türkiye'nin temel gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini belirterek, tüm taraflara sağduyu, karşılıklı saygı ve demokratik olgunluk çağrısında bulundu.

Son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan rozet töreni ve organizasyon iddialarına da değinen MHP lideri Bahçeli, bu konuların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Gerçekliği kesinleşmemiş iddialarla insanların hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Bahçeli, hakikatin hukuk çerçevesinde ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı. MHP'nin başka partilerde yaşanan iç tartışmalardan siyasi çıkar sağlamayı doğru bulmadığını ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelerin yoğunlaştığı bir dönemde enerjisini iç siyasi çekişmelere harcamaması gerektiğini kaydedereki 'Makamlar gelip geçicidir, şahıslar fanidir. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun muhafızı olan büyük Türk milletidir' dedi.