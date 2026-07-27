İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e gönderdiği mesajda yeni partinin kuruluşunu kutlayarak başarı dileklerini iletti.

ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşu ve Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel için tebrik mesajı yayımladı. Dervişoğlu mesajında, Türk siyasetinin Cumhuriyet tarihi boyunca önemli tartışmalar ve müdahalelerle karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'nin demokrasi tecrübesinin bu süreçlerin aşılmasında önemli bir dayanak olduğunu ifade etti.

Siyasi hayatın önemli hukuki tartışmaların ardından yeni bir döneme girdiğini kaydeden Dervişoğlu, demokratik meşruiyetin, millet iradesinin ve hukuk devletinin esas alınmasının Türkiye'nin ortak menfaati olduğunu vurguladı.

Dervişoğlu, YENİ Parti'nin kuruluşunu ve Özgür Özel'in genel başkanlığını kutlayarak, partinin demokratik hayata olumlu katkılar sunmasını temenni etti ve Özel ile yol arkadaşlarına başarılar diledi.