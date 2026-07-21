MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz ve Yönetim Kurulu İlçe Sekreteri Nagihan Çelenk, Ankara'da MHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Devlet Bahçeli ve genel merkez yöneticileriyle bir araya geldi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde coşkuyla tamamlanan Olağan Genel Kurul sürecinin ardından gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, Keşan İlçe Teşkilatı'nın yeni dönem yönetim anlayışı, saha çalışmaları ve ilçede yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bir rapor sunuldu. Görüşmenin sonunda MHP Keşan İlçe Teşkilatı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sırtında ismi ve Edirne'nin plakasını simgeleyen '22' numaranın yazılı olduğu sarı-siyahlı Keşanspor forması ile özel tasarım Türk bayraklı plaket takdim etti.

Hediyelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, teşkilata çalışmalarında başarılar dileyerek tüm Keşanlı vatandaşlara selamlarını iletti.

Ankara temasları kapsamında MHP Keşan İlçe Teşkilatı şu isimleri de makamlarında ziyaret etti: MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, MHP Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker MHP Özel Kalem Müdürleri Muhammet Bilal Aydın.

Ziyaretlerde Keşan'ın yerel gündemi, teşkilat çalışmaları ve önümüzdeki döneme dair hedefler üzerine istişarelerde bulunulurken, genel merkez yöneticileri yeni görevlerinde başarı dileklerini ileterek her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Ziyaret maratonunun ardından değerlendirmelerde bulunan MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz ise, 'Olağan Genel Kurulumuzu tamamladıktan sonra Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi, Sayın Genel Sekreterimizi ve Değerli Genel Başkan Yardımcılarımızı, Özel Kalem Müdürlerimizi ziyaret ederek hayır dualarını ve talimatlarını aldık. Genel Merkezimizin yol göstericiliği doğrultusunda Keşan'ımızda Milliyetçi Ülkücü Hareketi en iyi şekilde temsil etmeye, vatandaşlarımızla birlik, beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz. Bizlere gösterdikleri yakın ilgi ve misafirperverlikten ötürü Genel Başkanımıza ve Genel Merkez yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.