İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 21 Haziran Dünya Yoga Günü kapsamında düzenlediği İzmir Yoga Festivali, Kültürpark'ta eski lunapark alanında hizmete alınan 16 bin kişilik kapasiyete sahip yeşil etkinlik alanında başladı. Yoga matlarını çimlerin üzerine seren İzmirliler, ağaçların gölgesinde nefes egzersizleri yaptı, gün batımına karşı yoga deneyimi yaşadı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 20-21 Haziran tarihlerinde yapılan İzmir Yoga Festivali, renkli görüntülerle başladı.

Kültürpark'taki eski lunapark alanını yeşil bir yaşam ve etkinlik merkezine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Sahne önündeki çim alanda yüzlerce İzmirliyi bir araya getirdi. Dünya Yoga Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar matlarını çimlere sererek hep birlikte yoga yaptı. Gün batımının kızıllığıyla bütünleşen festival atmosferi, ortaya görsel bir şölen çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın daha yeşil, yaşanabilir ve dirençli bir İzmir hedefi doğrultusunda hayata geçirilen yeni etkinlik alanı, Kültürpark'a değer kattı. Beton zeminin yerini alan 4 bin 300 metrekarelik çim alanda yer alan yaklaşık 16 bin kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip Zeytin Sahne; spor istasyonu, İzmirli Kahve ve açık hava etkinlikleriyle Kültürpark'ın yeni cazibe merkezi olarak İzmirlilere ağırlamaya başladı.

İzmir Yoga Festival kapsamında Ali Anıl Yaşar'ın gerçekleştirdiği 'Ses Terapisi' etkinliğinde alana yayılan melodiler eşliğinde katılımcılar rahatlama fırsatı bulurken, Beste Elvanlı'nın yönettiği 'Hep Birlikte Yoga' etkinliğinde yüzlerce kişi Kültürpark'ta aynı anda yoga yaptı. Daha sonra düzenlenen Flow&Chill Ateş Gösterisi ve Gaffersband konseri ise festival coşkusunu artırdı. Çimlerin üzerinde müzik dinleyen, sohbet ve dans ederek etkinliklere katılan İzmirliler, Kültürpark'ın yeni buluşma noktasını çok sevdi. Bir kedinin de mat üzerinde uzanarak oyun oynaması, görenleri gülümsetti.