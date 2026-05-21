Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER), Defne Belediyesi'nin davetiyle Hatay'ın Defne ilçesinde anlamlı bir halk konseri gerçekleştirdi. Antakya Gazi Ortaokulu iş birliğiyle açık havada düzenlenen konser, dayanışmanın, umudun ve sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

6 Şubat depremlerinin ardından bölgeyle gönül bağını hiç koparmayan Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği(KİGDER), Antakya Gazi Ortaokulu'na verdiği destekle de örnek bir dayanışma sergiliyor. Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği, Kayserili yardımseverlerin katkılarıyla okulun 6 atölyesinin tefrişini gerçekleştirirken, son yapılan bağışlarla robotik kodlama atölyesinin donanım eksiklerini de tamamlamaya devam ediyor.

Konserin en anlamlı yönlerinden biri ise Antakya Gazi Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Eşki ile Müzik Öğretmeni Fırat Vural'ın da KİGDER Korosu içinde yer alarak sahnede türkülere eşlik etmesi oldu. Deprem sonrası kurulan gönül köprüsünün sanata dönüşen bu güzel yansıması, izleyiciler tarafından büyük takdir topladı.

Defne'de açık havada gerçekleştirilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük bir coşku içinde geçen gecede izleyiciler kimi zaman gözyaşlarıyla türkülere eşlik etti, kimi zaman hep bir ağızdan söylenen ezgilerle umut ve dayanışmayı paylaştı.

KİGDER Başkanı Dr. Sema Karaoğlu, etkinliğin yalnızca bir konser olmadığını, yıllardır sürdürülen dayanışmanın ve dostluğun sahneye taşınmış hali olduğunu ifade ederek, kendilerini Defne halkıyla buluşturan Defne Belediyesi'ne, iş birliği için Antakya Gazi Ortaokulu'na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

FDS_484848 (9).jpeg görüntüleniyor.