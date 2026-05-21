İzmir'in Bornova ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'nde ilk kez düzenlenen 'Sanayi Street Food Fest' yoğun ilgi gördü

İZMİR (İGFA) - Bornova 3. Sanayi Sitesi'nde ilk kez düzenlenen 'Sanayi Street Food Fest', sokak lezzetleri, müzik etkinlikleri ve sosyal buluşmalarla vatandaşları sanayi esnafıyla bir araya getirdi.

Festivale katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, organizasyonun Bornova'ya yeni bir marka değeri kattığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise festivalin sanayi ile halkı buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Sokak lezzetlerinden müzik etkinliklerine, sosyal buluşmalardan eğlenceli aktivitelere kadar birçok etkinliğin yer aldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festival boyunca kurulan stantlarda farklı lezzetler vatandaşlar sunulurken, müzik performansları ve sosyal etkinlikler sanayi sitesine festival havası kattı. Organizasyon, sanayi bölgelerine yönelik alışılmış algının dışına çıkan yapısıyla dikkat çekti.

Festivale ailesiyle birlikte katılan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etkinlik alanını gezerek esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Kurulan stantları ziyaret eden Eşki, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Ömer Eşki, organizasyonun Bornova markasına değer kattığını belirterek, 'Bu işin arkasında çok büyük mücadele ve emek var. Burada bu güzellikleri yaşatan Şenol Başkan'a teşekkür ediyorum. Sanayinin toplumdaki algısını değiştirmek için arkadaşlar yola çıktı ve bence çok da başarılı oldular. Bornova Sanayisi'nde böyle bir organizasyonun yapılması, Bornova'ya yeni bir marka değeri katılması bizim için de çok önemli. Emek veren tüm esnafımıza, firmalarımıza ve katılan vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çok daha büyüğünü hep birlikte gerçekleştiririz.' diye konuştu.

'SANAYİ İLE HALKI BULUŞTURMAK İSTEDİK'

İzmir 3. Sanayi Sitesi Başkanı Şenol Demirel ise festivalin temel amacının sanayi esnafı ile vatandaşları bir araya getirmek olduğunu ifade etti.

Demirel, 'Gerçekten çok emek harcanılan bir festival oldu. Bu organizasyonu Bornova'yı, İzmir'i ve tüm halkımızı sanayi sitesi esnafı ile buluşturmak amacıyla gerçekleştirdik. Hepimizin gülmeye, eğlenmeye ihtiyaç duyduğu dönemlerden geçiyoruz. İnsanların burada keyifli vakit geçirmesi bizi çok mutlu ediyor' dedi.