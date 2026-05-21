Çiğli Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği 'Engelsiz Şenlik' etkinliğinde Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) öğrencileriyle bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dayanışma, sevgi ve umut mesajları verildi.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi önünden başlayan bandolu kortej, Kasaplar Meydanı'nda son buldu. Çiğli Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe belediye meclis üyeleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şenlik kapsamında ilk olarak ZİÇEV öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Ardından ZİÇEV anneleri Harmandalı, Payduşka ve Damat Halayı performanslarıyla izleyenlerden büyük alkış aldı. Daha sonra sahneye çıkan ZİÇEV ritim grubu enerjisiyle beğeni toplarken, ZİÇEV Marş Korosu'nun Karşıyaka Belediyesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirdiği gösteri ise etkinliğe damga vurdu. Program boyunca sergilenen performanslar, engellerin sevgi ve dayanışma ile aşılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Etkinlik sonunda katılımcılar ve öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

ZİÇEV İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk yaptığı konuşmada, zihinsel engelli bireylerin doğru fırsatlar sunulduğunda hayatın her alanında başarılı olabileceğini belirterek, 'Bugün burada, ZİÇEV'li gençlerimizin her şeyi başarabileceğini göstermek için toplandık. Engelliler Haftası yalnızca farkındalık yaratmak için değil; aynı zamanda toplum olarak birbirimize daha sıkı kenetlenmek ve engelleri birlikte aşmak için bir çağrıdır. Sevgiyle, sabırla ve destekle hiçbir engel aşılamaz değildir' dedi.

EROL'DAN SEVGİ VE DAYANIŞMA VURGUSU

Çiğli Belediyesi Meclis Üyesi ve Engelsiz Çiğli Komisyon Başkanı Şükrü Erol ise engellerin değil sevgisizliğin aşılması gereken en büyük sorun olduğunu ifade ederek, 'Çiğli Belediyesi olarak engelli bireylerimizin sosyal yaşama daha aktif katılabilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Engelsiz Çiğli vizyonumuz doğrultusunda eğitimden sanata, spordan istihdama kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.