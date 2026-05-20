Ankara Büyükşehir Belediyesi, 120 Başkentli genci ATA Çiftliği'nde (BAKAP) düzenlenen 'Gençlik Kampı'nda bir araya getirdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen kampa katılan gençler; düzenlenen çeşitli atölye ve spor aktiviteleriyle hem sosyalleşti hem de eğlenceli anlar yaşadı.

ANKARA (İGFA) - Başkentli gençler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Kampı'nda bir araya geldi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında ATA Çiftliği'nde (BAKAP) düzenlenen 'Gençlik Kampı'nda ABB'nin Genç Akademilerine üye olan 120 genç; sanat atölyelerinden sanat atölyelerinden yaratıcı workshoplara, her branşı kapsayan spor etkinliklerinden eğlenceli yarışmalara kadar pek çok aktivite ile eğlenceli anlar yaşadı.

Kampta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşan ve sosyalleşme imkânı da bulan gençler; dans gösterileriyle güne başladı.

Daha sonra boyama, geri dönüşüm çalışmaları gibi bir dizi etkinlikle yeteneklerini konuşturdu. Sporun birleştirici gücüyle de futboldan okçuluğa, voleyboldan bisiklet sürmeye kadar hareket dolu bir gün geçirdi. Başkentli gençler, gün sonunda kamp ateşi etrafında bir araya geldi.

'ANKARA'DAKİ GENÇLERİMİZİ GENÇ AKADEMİLERE BEKLİYORUZ'

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Erdal Demir, kamp programı ile Başkent'teki gençleri bir araya getirmekten duydukları memnuniyeti belirterek, 'Gençlik Haftası kapsamında iki gün sürecek gençlik kampı düzenledik. Bu kamp programımız içerisinde futbol, voleybol, basketbol, okçuluk gibi branşlardan gençlerin oluşturduğu amatör müzik gruplarının sahne performanslarına kadar, gece sinema gösterimi ve kamp ateşi gibi faaliyetler yer almakta. Gençlerimizi biraz da olsa sınav stresinden uzaklaştırıp, kaygılarını azaltmak adına bu tür faaliyetler düzenlemekteyiz. 'Üniversite Ankara'da okunur' diyoruz, Ankara'daki gençleri de Genç Akademilere bekliyoruz' diye konuştu.

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Eğitmeni Neslihan Ateş ise kampın gençlerin buluşma noktası olduğuna vurgu yaparak, 'Bu kampta, spor aktiviteleri, çeşitli atölye çalışmaları ile birbirini tanımayan gençleri bir araya getirmekteyiz. Gençler, burada hem doğal yaşamın farkındalığına varıyorlar hem de çadırda kalmanın ne demek olduğunu görmüş oluyorlar. Bununla birlikte de birbirlerine destek oluyorlar' dedi.