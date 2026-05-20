Beylikdüzü Belediyesi tarafından Umut Meyve Ormanı içinde oluşturulan Hobi Bahçeleri'nde fideler toprakla buluştu. Kullanım hakkı kazanan gönüllüler, parsellerini ekime hazırlayarak yeni üretim sezonuna ilk adımı attı.

İSTANBUL (İGFA )- İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi tarafından Dereağzı Mahallesi'nde bulunan Umut Meyve Ormanı içerisinde hayata geçirilen Hobi Bahçeleri'nde 7.dönem başladı.

Kullanım hakkı kazanan gönüllüler, kendilerine ayrılan parsellerde ekim öncesi hazırlık çalışmalarını tamamladı. Yeni dönemle birlikte bahçelerine kavuşan gönüllüler, ilk etapta yabani ot temizliği ve toprak havalandırma çalışmalarını gerçekleştirdi. Her biri 15 metrekareden oluşan toplam 133 parselde gerçekleştirilen çalışmaların ardından fideler toprakla buluşturularak üretim süreci başladı.Doğayla iç içe üretim yapma imkânı yakalayan vatandaşlar, hem sağlıklı ürünler yetiştirecek hem de kent yaşamının yoğun temposundan uzaklaşarak sosyal ve üretken bir ortamda vakit geçirme fırsatı bulacak.

Yeni dönemde de parsel sahiplerinin heyecanına ortak olduklarını belirten Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçeleri Sorumlusu Halise İncesu, proje kapsamında yalnızca üretim yapılmadığını; doğru sulama yöntemlerinden ekim-dikim tekniklerine kadar birçok konuda uygulamalı eğitim verdiklerini söyledi. Kimyasaldan uzak, biyolojik mücadele yöntemleriyle kent içinde ekolojik tarımın mümkün olduğunu göstermeyi amaçladıklarını belirten İncesu, 'Tohumdan sofraya uzanan süreci hep birlikte deneyimliyoruz. Bu yıl da tüm parsel sahiplerimize bereketli ve huzurlu bir sezon diliyorum, hasatları bol olsun' dedi.