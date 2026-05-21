Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin yapımını sürdürdüğü, ilçe genelindeki başıboş sokak hayvanları için tasarlanan Hayvan Bakım Evi Projesinin çalışmaları hızla devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 80 bin metrekare alanda yapımına devam edilen barınaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak şu anda iki farklı alanda doğal yaşam alanımız var. Burada binin üzerinde sokak hayvanımızı misafir ediyor, bakımlarını yapıyoruz. Veteriner ekibimiz sürekli olarak kısırlaştırma işlemlerini yürütüyor. Dolayısıyla sokaklarımızın güvenli olması için her türlü tedbiri alıyoruz.

Aynı zamanda da 80 bin metrekare alandaki bu bölgenin 25 bin metrekaresinde büyük bir hayvan barınağı yapıyoruz. Bu hayvan barınağımızda açık ve kapalı alanlar, mama üniteleri, ameliyathane, kısırlaştırma üniteleri ve sokak hayvanlarını sahiplendirme ile ilgili birimlerimiz var. İnşaatının kabası tamamlanmak üzere. Yakında inşallah ince inşaatı başlayacak. Bu yaz buranın tamamlanmasıyla birlikte artık iki doğal yaşam alanımıza ilave olarak sabit barınağımız da tamamlanmış olacak' dedi.