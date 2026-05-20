Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

DENİZLİ (İGFA) - Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (DEBAK) tarafından hazırlanan özel gösteri, bayramın anlam ve ruhunu etkileyici görüntülerle yansıttı.

DESKİ ana hizmet binasında yapılan gösteride DEBAK ekipleri, bina cephesinden Türk bayrağı, Denizli Büyükşehir Belediyesi bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteriyle iniş gerçekleştirdi.

Kontrollü ve senkronize şekilde yapılan iniş, hem teknik yönü hem de görsel etkisiyle dikkat çekti. Gösteride, 19 Mayıs'ın simgelediği birlik, beraberlik, cesaret ve vatan sevgisi temaları ön plana çıkarıldı.

Bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olan 19 Mayıs 1919'un ruhu, hazırlanan çalışma ile yeniden hatırlatıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, çok sayıda beğeni ve paylaşım alarak vatandaşların ilgisini çekti.