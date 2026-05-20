İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, yenilenen Arnavutköy Sosyal Tesisleri'nin açılışında ekonomik koşullara dikkat çekerek, vatandaşların uygun fiyatla hizmet alabileceği 'Sosyal Kafe' uygulamasının bu yıl başlayacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) güçlendirme ve restorasyon çalışmalarını tamamladığı Arnavutköy Sosyal Tesisleri yeniden hizmete açıldı. Açılışta konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sosyal belediyecilik vurgusu yaparak yeni bir uygulamanın müjdesini verdi.

Vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle sosyal alanlardan yeterince yararlanamadığını belirten Aslan, 'Bir fincan kahvenin 120-150 liraya satıldığı bir dönemde vatandaşımıza nefes aldıracak 'Sosyal Kafe' uygulamasını hayata geçireceğiz' dedi.

1991 yılından bu yana hizmet veren Arnavutköy Sosyal Tesisleri'nin bugüne kadar 2 milyondan fazla kişiyi ağırladığını ifade eden Aslan, yenilenen tesisin kapasitesi ve hizmet kalitesiyle yeniden İstanbulluların buluşma noktası olacağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde toplam 37 sosyal tesisinin bulunduğunu kaydeden Aslan, Kent Lokantaları'nın da sosyal belediyeciliğin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, bugüne kadar yaklaşık 9,5 milyon kişiye uygun fiyatlı yemek hizmeti sunulduğunu açıkladı.

Konuşmasında deprem ve kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Aslan, İBB'nin 2026 bütçesinde ulaşım ve kentsel dönüşüme 155 milyar liralık kaynak ayırdığını söyledi. Toplumsal birlik mesajı da veren Aslan, 'Bu ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu şey kucaklaşma ve dayanışma' ifadelerini kullandı.