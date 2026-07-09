Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Avrupa Birliği finansmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim alan gençlerle bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Teknolojiye ilgi duyan, üreten ve geleceğin dijital dünyasına hazırlanan gençlerle sohbet eden Başkan Ünlüce, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıldığı günden bu yana yalnızca iki ay gibi kısa bir sürede 30 farklı eğitim ve etkinlik programına ev sahipliği yapan Dijital Gençlik Merkezi'nin katılımcılar tarafından yüzde 98 memnuniyet oranına ulaşmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Ünlüce, merkezin gençlerin potansiyelini ortaya çıkaran önemli bir eğitim üssü haline geldiğini ifade etti.

Uluslararası eğitim müfredatları doğrultusunda hazırlanan programlarda gençler; Python temel kodlama, yapay zekâ uygulamaları, oyun programlama, veri analizi ve dijital pazarlama gibi geleceğin mesleklerine yön veren alanlarda eğitim alıyor.

Dijital becerilerini geliştiren gençler, aynı zamanda kentin teknolojik dönüşümüne katkı sunan projelerde de aktif rol üstleniyor.

Merkezde yürütülen 'EskişehirAI' projesi kapsamında gençler, Eskişehir'in şehir yaşamı, kültürü ve yerel verileri üzerine eğitilen yerli bir yapay zekâ modeli geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra 'Dijital Çocuk' projesiyle ise 6-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitici ve öğretici dijital oyunlar tasarlanarak erken yaşta teknoloji okuryazarlığının desteklenmesi hedefleniyor.