Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Talas Belediyesinin hazırladığı 'Kayseri Girne Hattı' albümünün ikinci cildinin tanıtım programına katılmak üzere Kayseri'ye gelen KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşide gençlerle buluştu. Kıbrıs davasının canlı tanıklarından biri olan Öksüzoğlu, yaşadığı mücadeleyi ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın bilinmeyen yönlerini gençlere anlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Yoğun ilgi gören programa Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Salona alkışlar eşliğinde giren KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, konuşmasına Kıbrıs'tan getirdiği sevgi ve selamları ileterek başladı.

'20 TEMMUZ BİZİM İÇİN ÖZGÜRLÜĞÜN VE DEVLET OLMANIN GÜNÜDÜR'

Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar verdiği varoluş mücadelesini anlatan Öksüzoğlu, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun simgesi olduğunu ifade etti.

96 yıl boyunca Türk milletinden koparılmak istenen bir toplumun ezanına, kültürüne, milli değerlerine ve kimliğine sahip çıkarak büyük bir mücadele verdiğini belirten Öksüzoğlu, şunları söyledi:

'20 Temmuz 1974'te Anavatan Türkiye'nin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Harekatı ile yepyeni bir çağa; mutluluk, özgürlük, bağımsızlık ve devlet olma çağına ulaştık. Bugün bu mücadelenin bir mücahit temsilcisi olarak karşınızda bulunmanın heyecanını tarif etmem mümkün değil.'

Kayseri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki yerine de dikkat çeken Öksüzoğlu, Kayseri 1. Komando Tugayı'nın kahramanlığını şu sözlerle anlattı:

'Barış Harekatı'nın başarıya ulaşmasında, bütün Türkiye'den gelen Mehmetçiklerimiz gibi özellikle Kayseri Hava İndirme Tugayımızın paraşütlerle Girne, Güzelyurt ve Gönyeli-Lefkoşa arasına birer barış güvercini gibi inmesi ve mücahitlerle kucaklaşarak Kıbrıs'ta bir Türk devletinin kurulmasına giden zaferi kazanması, Türk tarihine geçen şanlı bir destandır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türkü birlikte Cumhuriyet döneminin ilk denizaşırı zaferini kazanmıştır. Bunun gururunu ömür boyu taşıyacağız.'

BAŞKAN YALÇIN: 'GENÇLERİMİZ TARİHİ CANLI TANIKLARINDAN DİNLEDİ'

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gençleri tarihin canlı tanıklarıyla buluşturmanın büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kıbrıs davasının gelecek kuşaklara doğru aktarılmasının önemine vurgu yapan Başkan Yalçın, şöyle konuştu:

'Bugün değerli büyüğümüzü, Kıbrıs mücadelesinin canlı tanığını gençlerimizle birlikte dinledik. Bir savaşta kutsal değerler uğruna mücahit olarak görev yapmak büyük bir onurdur. 20 Temmuz, Türk askerinin Kıbrıs'a çıktığı ilk gündür. Adaya paraşütle inen ilk birlik ise Talas sınırlarında konuşlu Kayseri 1. Komando Tugayımızdır. Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle harekatın 52. yıl dönümü için hazırladığımız 'Kayseri Girne Hattı' albümünün ikinci cildini gazilerimize armağan ettik. Bugün aramızda bulunan değerli büyüğümüz Oktay Öksüzoğlu'nun hatıralarını gençlerimizle paylaşması da bu anlamlı çalışmaya ayrı bir değer kattı. Kendisine teşekkür ediyorum.'

ANLAMLI HEDİYE VE HATIRA FOTOĞRAFI

Konuşmaların ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, günün anısına KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'na tablo hediye etti.

Program, gençlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşinin ardından Oktay Öksüzoğlu ve Başkan Mustafa Yalçın'ın öğrencilerle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde düzenlenen söyleşi, hem Kıbrıs davasının canlı tanıklarının hatıralarının genç kuşaklara aktarılmasına hem de Kayseri'nin harekâttaki tarihi rolünün bir kez daha hatırlanmasına vesile oldu. Talas Belediyesinin gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, milli hafızanın yaşatılması ve tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.