Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile özel güvenlik ekipleri, yaz sezonunun başlamasından bu yana Kandıra sahillerinde ailelerinden ayrı düşen 18 çocuğu kısa sürede bularak ailelerine teslim etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile özel güvenlik ekipleri, yaz sezonunda yoğun ilgi gören Kandıra sahillerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Sahillerde düzenli devriye görevi yürüten ekipler, özellikle kalabalığın arttığı dönemlerde ailelerinden ayrılan çocukların güvenli şekilde yakınlarına ulaştırılması için titizlikle çalışıyor.

SON BİR HAFTADA 7 ÇOCUK AİLESİNE KAVUŞTU

Son bir hafta içerisinde Kandıra sahillerinde ailelerinden ayrı düşen 7 çocuk, Büyükşehir zabıtası ve özel güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede ailelerine teslim edildi.

Anons sistemi, devriye ekipleri ve sahadaki personel arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde çocuklar güvenle ailelerine ulaştırılırken, ailelerin yaşadığı endişe de kısa sürede giderildi.

SEZON BOYUNCA 18 ÇOCUK GÜVENLE TESLİM EDİLDİ

Yaz sezonunun başlamasından bu yana Kandıra sahillerinde kaybolan toplam 18 çocuk, ekiplerin dikkatli ve koordineli çalışmasıyla sağ salim ailelerine teslim edildi.

Böylece olası mağduriyetlerin önüne geçilirken, sahillerde güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar kesintisiz şekilde devam ediyor.

AİLELERE DİKKAT ÇAĞRISI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle ailelerin çocuklarını sürekli gözetim altında bulundurmalarının önemine dikkat çekti.

Olası kaybolma durumunda ise en yakın zabıta, özel güvenlik ya da görevli personele vakit kaybetmeden başvurulmasının, çocukların kısa sürede ailelerine ulaştırılmasında büyük önem taşıdığı ifade edildi.