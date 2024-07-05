Kardeş ve dost Balkan ülkesi Karadağ'ın Ankara Büyükelçiliği, “Karadağ Devlet Günü” münasebetiyle diplomatlar ve üst düzey konukların katıldığı bir resepsiyon düzenledi.ANKARA (İGFA) - Karadağ’ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic’in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve çok sayıda Büyükelçi ile diplomat katıldı. Resepsiyonda Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK)’ni Yaygın Medya Meclis Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşbirlikleri Danışmanı Dr. Esra Öztürk temsil etti.

“MİSYONUMUZUN 145’İNCİ YILI”

Büyükelçi Kastratovic, yaptığı konuşmada Karadağ'ın ekonomik büyüme oranı ve turizm potansiyelinin altını çizerek Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerine dikkat çekti. Kastratovic, Karadağ'ın 1879'da İstanbul'da diplomatik misyonunu açtığını belirterek "Bu misyon bir süre için dünyadaki tek diplomatik misyon olmuştur. Bu yıl Karadağ Prensliği ile Osmanlı İmparatorluğu arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 145’inci yılını kutluyoruz" dedi.

Kastratovic, ayrıca 2023'te Avrupa'daki en yüksek ekonomik büyüme oranına sahip olan Karadağ'ın, dünyanın en hızlı büyüyen beşinci turizm rotası ilan edildiğine işaret etti.

BAKAN ERSOY: TİKA, KARADAĞ’DA Bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ise "Kurumlarımız Karadağ'daki faaliyetleri ile takdir toplamaya ve ikili ilişkilerimize artı değer katmaya devam ediyor. TİKA, açılışından bu yana Karadağ'da toplam değeri 25 milyon avroyu aşan 450'nin üzerinde proje ve faaliyet gerçekleştirmiştir. Ülkelerimizin ortak çıkarları doğrultusunda daha fazlasını yapabileceğine inanıyor, her düzeyde yakın temaslar kurulmasını arzuluyoruz” diye konuştu.

Karadağ Büyükelçisi Perisa Kastratovic’e Küresel Gazeteciler Konseyi adına tebriklerini ileten ve iki ülkenin medya ilişkilerinin de iyileşmesi için girişimlerde bulunulacağını ifade eden Dr. Esra Öztürk, resepsiyonda aynı zamanda Cibuti Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Brezilya Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands ve Lübnan Büyükelçisi Ghassan Muallim ile temaslarda bulundu. Dünyada temsilcisi bulunan ülke sayısını 76’ya çıkaran KGK’nın yakında Karadağ’a temsilci ataması bekleniyor.