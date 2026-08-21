Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rüzgarın, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ağustos Cuma gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın; batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) rüzgâr etkili olacak.