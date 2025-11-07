Bursa'da Gemlik Kent Konseyi ve Filli Boya iş birliğiyle, ilçenin en kalabalık okullarından Şehit Mehmet Güngör (Çınar) İlköğretim Okulu'nun iç mekan boya çalışmaları başlatıldı.

BURSA (İGFA) - Gemlik Kent Konseyi, Filli Boya iş birliğiyle ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ediyor. Daha önce Cumhuriyet İlkokulu ve Umurbey'deki dev Türk bayrağı gibi projelerde boya desteği sağlayan Kent Konseyi, bu kez Şehit Mehmet Güngör (Çınar) İlköğretim Okulu'nun 1,5 tonluk boya ihtiyacını karşıladı.

Okulun yeni müdürü Diren Kaya'nın talebi üzerine başlatılan süreçte, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş ve Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiçek okulda incelemelerde bulundu. Sedat Akkuş, yapılan destekle ilgili olarak, 'Okulun iç kısmının tamamen boyanmasının öğrencilerimizin motivasyonu ve eğitim ortamı açısından çok faydalı olacağına kanaat getirdik. Bu güzel projeye vesile olan okul müdürümüze ve Filli Boya yetkililerine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Diren Kaya da katkılardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'İkinci dönemde öğrencilerimiz daha temiz ve ferah sınıflarda eğitim görecek. Gemlik Kent Konseyi ve Filli Boya'ya teşekkür ediyoruz' dedi.

Gemlik Kent Konseyi, kentteki okulların fiziki şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına önümüzdeki dönemde de devam edeceğini duyurdu.