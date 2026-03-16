Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Spor Şehri Denizli' vizyonuyla binlerce vatandaşı sporla buluşturmaya devam ediyor. 23 farklı branşta ücretsiz olarak sunulacak yeni dönem spor kursları için başvurular başladı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de spor kültürünü yaygınlaştırmak ve sporu bir yaşam biçimi haline getirmek amacıyla düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Spor Kursları kapılarını bir kez daha açıyor.

Modern tesislerde, profesyonel antrenörler eşliğinde 7'den 70'e her yaş grubuna hitap eden eğitimlerle Denizli, sporun merkezi olmaya devam ediyor.



BAŞVURULAR ONLİNE OLARAK YAPILIYOR



Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği spor kursları için kayıt süreci, 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30 itibarıyla erişime açıldı. Kayıt işlemleri, modern belediyecilik anlayışı gereği sıra beklemeden, hızlı ve güvenilir bir şekilde belediyenin resmi web sayfası olan www.denizli.bel.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Sınırlı kontenjan nedeniyle, başvurular sistem üzerinden başvuru önceliğine göre otomatik olarak onaylanacak.



EĞİTİMLER 24 MART'TA BAŞLIYOR



Yüzmeden tenise, okçuluktan pilatese kadar toplam 23 farklı branşta verilecek eğitimler, alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılacak. Özellikle çocukların motor gelişimlerini destekleyecek branşların yanı sıra, yetişkinlerin stres atabileceği ve sağlıklı kalabileceği fitness, zumba ve yoga gibi popüler alanlara bu dönem de yer verildi.

Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni dönemin ilk eğitimleri 24 Mart 2026 Salı günü başlayacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı spor komplekslerinde yapılacak olan dersler, hijyen standartlarına uygun ve modern ekipmanlarla desteklenen ortamlarda sunulacak.