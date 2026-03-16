14-15 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Pınar Türk Kadın Doğum 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular büyük başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - 14-15 Mart 2026 tarihlerinde Deneyim Satranç Kulübü Turnuva Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Satranç Federasyonu ulusal kuvvet derecesi (UKD) hesaplamalarına dahil turnuvada 41 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda Bursa Büyükşehir Belediyespor A takımının genç sporcusu Hasan Atış, altı turun sonunda yenilgisiz beş puanla turnuvanın şampiyonu oldu.

Kulübün yıldız takımının başarılı sporcularından Hakan Bora Sarıoğlu ise turnuvayı yenilgisiz beş puanla tamamladı ve ikincilik kürsüsünde yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bir diğer sporcu Ege Şahingör de yedinci olarak bronz madalya ile kürsüde yer aldı. Böylece Bursa Büyükşehir Belediyespor turnuvayı 3 dereceyle tamamlamış oldu.