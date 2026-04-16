Keşan'ın mesleki eğitimdeki çıtası, sınırları aşarak Avrupa'ya taşındı. Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Erasmus+ programı kapsamında gerçekleştirdiği projeyle öğrencilerine Almanya'da staj ve işbaşı eğitim kapılarını açtı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Bölümü öğrencileri ve öğretmenleri, Erasmus+ Programı çerçevesinde Almanya'nın Essen şehrine gitti. Sektörün kalbinde staj yapma fırsatı bulan öğrenciler, mesleki bilgi ve becerilerini uluslararası standartlarda geliştiriyor.

Keşan'ın köklü eğitim kurumlarından Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini geleceğin teknolojileriyle buluşturmaya devam ediyor. Erasmus+ hareketliliği kapsamında Almanya'nın önemli sanayi merkezlerinden Essen'e giden öğrenci ve öğretmen kafilesi, burada iki farklı eğitim faaliyetine katılıyor.

İŞBAŞI EĞİTİM VE KISA DÖNEM STAJ

Elektrik Bölümü öğrencileri, proje kapsamında hem işbaşı eğitim hem de kısa dönem staj faaliyetleriyle Avrupa'daki çalışma disiplinini ve teknik uygulamaları yerinde görme şansı yakaladı. Uluslararası düzeyde kazandıkları bu deneyimin, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarına büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

Okul yönetimi ve eğitim paydaşları, bu tür projelerin öğrencilerin ufuklarını açtığını belirterek; projede emeği geçen tüm öğretmen ve paydaşları tebrik etti.

Almanya'daki eğitimlerini başarıyla sürdüren Keşanlı gençlerin, edindikleri tecrübeleri memleketlerine döndüklerinde kendi alanlarında uygulamaları bekleniyor.