Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sivil havacılık personeline yönelik çevrimiçi sınav merkezlerinin sayısının artırıldığını duyurdu. Sistem artık 6 şehirde 12 merkezle hizmet veriyor.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sivil havacılık personelinin eğitim ve sertifikasyon süreçlerinde kullanılan çevrimiçi sınav altyapısı genişletildi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, KDM ORG sistemi üzerinden gerçekleştirilen sınav organizasyonunun artık daha yaygın ve erişilebilir hale getirildiğini açıkladı. Daha önce yalnızca Ankara ve İstanbul'da toplam 4 merkezde yapılan sınavların, yeni düzenlemeyle birlikte Antalya, Muğla, Nevşehir ve İzmir'in de eklenmesiyle 6 şehirde 12 merkeze çıkarıldığı bildirildi. Ayrıca Ankara ve İstanbul'da da merkez sayısı artırıldı.

Aylık ortalama 30 bin sınavın gerçekleştirildiği sistemin, yeni merkezlerle birlikte daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu adımın adayların sınavlara erişimini kolaylaştırdığını ve farklı şehirlerden gelenler için zaman kaybını azalttığını ifade etti. Eğitim Kaynak Sağlayıcılar aracılığıyla kurulan yapının sürdürülebilir bir sınav ekosistemi oluşturduğunu vurgulayan Uraloğlu, başvuru, planlama ve değerlendirme süreçlerinin tamamen dijital ortamda, merkezi ve standart bir sistem üzerinden yürütüldüğünü kaydetti.

Yeni sistemin, sivil havacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.