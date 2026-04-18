Venüs Kampüs Okulları Kurucusu Ali Erzincanlıoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, turizm sektöründe yabancı dilin önemine dikkat çekerek, kurum olarak İngilizce ve Almanca eğitimine büyük önem verdiklerini söyledi.

BURSA (İGFA) - Turizm Haftası kapsamında değerlendirmelerde bulunan Venüs Kampüs Okulları Kurucusu Ali Erzincanlıoğlu, turizm alanında başarılı bireyler yetiştirmenin yolunun güçlü bir yabancı dil eğitiminden geçtiğini ifade etti. Turizm sektörünün farklı kültürlerden insanları bir araya getirdiğini belirten Erzincanlıoğlu, bu alanda iletişimin en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı. Venüs Kampüs olarak öğrencileri yalnızca akademik anlamda değil, sosyal ve mesleki açıdan da geleceğe hazırlamayı hedeflediklerini dile getiren Erzincanlıoğlu, İngilizce ve Almanca eğitimine özel önem verdiklerini kaydetti. Yabancı dil öğrenmenin günümüzde bir ayrıcalık değil, ihtiyaç haline geldiğini belirten Erzincanlıoğlu, özellikle turizm gibi uluslararası iletişimin yoğun olduğu alanlarda bu eğitimin büyük avantaj sağladığını söyledi.

‎'Nitelikli bir eğitim sunmaktayız'

‎Ali Erzincanlıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Turizm, insan ilişkilerinin, kültürel etkileşimin ve doğru iletişimin çok güçlü olduğu bir alandır. Bu nedenle yabancı dil bilen bireyler, hem kendilerini daha iyi ifade edebilmekte hem de mesleki hayatlarında daha güçlü adımlar atabilmektedir. Biz de Venüs Kampüs Okulları olarak öğrencilerimize İngilizce ve Almanca alanında nitelikli bir eğitim sunmaya özen gösteriyoruz.'

‎'Geleceğin güçlü Türkiye'si için'

‎Öğrencilerin erken yaşta yabancı dille tanışmasının önemli olduğunu vurgulayan Erzincanlıoğlu, verilen eğitimin sadece ders başarısıyla sınırlı olmadığını, öğrencilerin özgüven kazanmasına ve dünyaya daha açık bireyler olarak yetişmesine de katkı sunduğunu ifade etti.

‎Turizm Haftası'nın, yabancı dil eğitiminin önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Erzincanlıoğlu, geleceğin güçlü Türkiye'si için donanımlı, iletişim becerisi yüksek ve dünyayı anlayan gençlerin yetiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Venüs Kampüs Okulları, asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarına verdiği eğitim desteğiyle de gündemde kalmaya devam ediyor.