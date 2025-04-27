Doç. Dr. Fatma Çalık Orhun’un “Geçmişin İzinde: Keşan Nüfus Defterlerinin Anlattıkları” kitabı, Keşan’ın 1831-1844 yıllarına ait Osmanlı nüfus defterlerini inceleyerek kentin toplumsal ve kültürel tarihini gün yüzüne çıkardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın tarihine ışık tutan “Geçmişin İzinde: Keşan Nüfus Defterlerinin Anlattıkları” adlı kitap, Doç. Dr. Fatma Çalık Orhun tarafından yayımlandı.

1831-1839 ve 1844 yıllarına ait Osmanlı nüfus defterlerini inceleyen eser, Keşan’ın toplumsal yapısını, mahallelerini, meslek gruplarını ve günlük yaşamını ortaya koyuyor.

Orhun, 2021’de yayımlanan “Arşiv Vesikaları ve Salnameler Işığında Keşan Tarihi”nin devamı niteliğindeki bu çalışmayla, Keşan’ın tarihini aydınlatmayı sürdürdüğünü belirtti. “Keşan’ı anlamak, ona değer katmak için tarihini keşfetmeliyiz. Bu kitap, kentin kimliğini güçlendirerek aidiyet duygusu oluşturuyor” dedi.

Nüfus defterlerinin, dönemin ekonomik ve kültürel yapısını yansıtan değerli belgeler olduğunu vurgulayan Orhun, eserin Keşan’a duyulan sevgi ve sorumlulukla yazıldığını ifade etti.

Kitap, tarihçiler, akademisyenler ve Keşan’ın geçmişini merak eden herkes için rehber niteliğinde.