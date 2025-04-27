İzmir Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayında kentin farklı noktalarında pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sergiler, konserler ve sinema gösterimlerinin yanı sıra Hıdrellez etkinlikleri İzmirlilere muhteşem bir yaza giriş dönemi yaşatacak.İZMİR (İGFA) - İzmirliler, mayıs ayını birbirinden eğlenceli kültür sanat etkinlikleri ile karşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı organizasyonunda çok sayıda etkinlik yurttaşlarla buluşuyor. Sergiler ve sinema gösterimleri İzmirlileri sanata doyururken, Hıdrellez etkinlikleri ise eğlence ve coşkuyu doruğa çıkaracak.

Hıdrellez etkinlikleri, 5 Mayıs’ta Kültürpark çim alanda olacak. Etkinlik kapsamında 18.00’de İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği, Lozan Kapısı bölümünde konser verecek. Kaskatlı Havuz’da ise İzmir Sahne Çalışanları Derneği 65 Yaş Roman Müzisyenler Konseri yine 18.00’de başlayacak.

Ana Sahne’de ise 19.00’da Çılgın Cemal ve Tepecik Müzisyenler Derneği var. Kopkop Mikrop, 20.00’de muhteşem bir performans sergileyecek. Saatler 21.00’i gösterdiğinde Ümmiye ve Türkiye Roman Orkestrası Konseri eğlenceyi doruğa taşıyacak. 22.30’da Atlas Pavyonu’nun yanındaki alanda geleneksel Hıdrellez ateşi yakılacak. Ateş etrafında ise Roman Ateşi Dans Grubu’nun performansı olacak.

Mayıs ayında kentin farklı noktalarında seminer ve sergiler yer alacak. Gizem Güngördü Ercengiz küratörlüğünde Çağın İçinden Çizginin Dışından karma sergi, Kültürpark Atlas Pavyonu’nda 23 Nisan-15 Haziran tarihleri ve 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) ise 7 Nisan-2 Temmuz tarihleri arasında “Osmanlıca Seminerleri”ni tekrar düzenleyecek. Küratörlüğünü Aybala Yentürk ve Nejat Yentürk’ün, proje koordinatörlüğünü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı’nın yaptığı YANIK YURT - Kurtuluş Savaşı’nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları sergisi ise APİKAM’da 20 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

YENİDEN SİNEMATEK MAYIS PROGRAMI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri kapsamında 2014 yapımı Wim Wenders ve Juliano Ribeiro Salgado yönetmenliğindeki Toprağın Tuzu adlı belgesel film, 4 Mayıs günü izleyici ile buluşacak. 2023 yapımı Ryūsuke Hamaguchi yönetmenliğindeki Japon drama filmi Kötülük Diye Bir Şey Yok ise 11 Mayıs’ta gösterilecek. Semih Kaplanoğlu'nun yazıp yönettiği 2018 yapımı bilim kurgu türündeki siyah-beyaz sinema filmi Buğday 18 Mayıs tarihinde, yönetmenliği Gints Zilbalodis tarafından gerçekleştirilen 2024 yapımı bağımsız fantastik macera filmi Flow: Bir Kedinin Yolculuğu filmi de 25 Mayıs’ta beyaz perdeye yansıyacak. Tüm gösterimler 19.00’da İzmir Sanat Merkezi’nde olacak.